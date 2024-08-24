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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1975 года MW. Железо (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Железо

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Техническая информация

  • Металл Железо
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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