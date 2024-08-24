Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1975 года MW. Железо (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Железо
Техническая информация
- Металл Железо
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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