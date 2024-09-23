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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1979 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1979 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1979 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 73,191,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1979 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 851 проданному на аукционе WDA - MiM за 1250 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (6)
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Польша 10 грошей 1979 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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