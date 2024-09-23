10 грошей 1979 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1979 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 851 проданному на аукционе WDA - MiM за 1250 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

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