Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1979 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 73,191,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1979 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 851 проданному на аукционе WDA - MiM за 1250 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (6)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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