50 злотых 1979 года MW "Мешко I". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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