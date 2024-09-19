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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1979 года MW "Мешко I". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 50 злотых 1979 года MW "Мешко I" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1979 года MW "Мешко I" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,640,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1979 "Мешко I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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