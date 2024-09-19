Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1979 года MW "Мешко I". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,7 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,640,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 злотых 1979 "Мешко I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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