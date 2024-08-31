Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1979 года "Николай Коперник" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3950 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
569 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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