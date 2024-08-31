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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1979 года "Николай Коперник" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3950 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Coins Auction Hermsdorf - July 25, 2024
Продавец Coins Auction Hermsdorf
Дата 25 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
569 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1979 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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