2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1979 года "Николай Коперник" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3950 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2019.

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