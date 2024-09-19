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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1979 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1979 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1979 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 85,752,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1979 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 420 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Bereska - January 27, 2021
Продавец Bereska
Дата 27 января 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1979 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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