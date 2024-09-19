Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1979 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 85,752,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1979 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 420 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 27 января 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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