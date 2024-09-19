2 злотых 1979 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1979 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 420 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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