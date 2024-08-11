Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2000 злотых 1979 года MW "Мария Склодовская-Кюри". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1979 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
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Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Дата 1 июня 2023
Сохранность PF67 GCN
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