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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2000 злотых 1979 года MW "Мария Склодовская-Кюри". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2000 злотых 1979 года MW "Мария Склодовская-Кюри" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2000 злотых 1979 года MW "Мария Склодовская-Кюри" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1979 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Coins Auction Hermsdorf - July 25, 2024
Продавец Coins Auction Hermsdorf
Дата 25 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1979 "Мария Склодовская-Кюри" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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