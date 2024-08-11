2000 злотых 1979 года MW "Мария Склодовская-Кюри". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1979 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

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