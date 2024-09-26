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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2000 злотых 1985 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2000 злотых 1985 года CHI SW "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2000 злотых 1985 года CHI SW "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,8 гр
  • Чистого золота (0,1968 oz) 6,12 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1985 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2769 проданному на аукционе Stary Sklep за 70000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS70 NGC
Цена
17452 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Польша 2000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 2000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS70 PCG
Цена
9492 $
Цена в валюте аукциона 40500 PLN
Польша 2000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 2000 злотых 1985 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе New York Sale - January 9, 2013
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2013
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1985 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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