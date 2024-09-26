2000 злотых 1985 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1985 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2769 проданному на аукционе Stary Sklep за 70000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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