Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2000 злотых 1985 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,8 гр
- Чистого золота (0,1968 oz) 6,12 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Балерна
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1985 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2769 проданному на аукционе Stary Sklep за 70000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS70 NGC
Цена
17452 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS70 PCG
Цена
9492 $
Цена в валюте аукциона 40500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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