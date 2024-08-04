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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1961 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 грошей 1961
Средняя цена 50 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
10 грошей 1961
Средняя цена 45 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
5 грошей 1961
Средняя цена 60 $
Продажи
0 10
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