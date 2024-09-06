Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1961 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,61 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 29,502,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1961
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1961 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2855 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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