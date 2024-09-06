Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1961 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1961 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 грошей 1961 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,61 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 29,502,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1961
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1961 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2855 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (5)
  • Numimarket (3)
  • Wójcicki (1)
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1961 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 5 грошей 1961 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 грошей 1961 на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1961 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 5 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск