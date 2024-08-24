Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1961 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 73,400,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1961
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1961 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 836 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- COINSNET (4)
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (9)
- Numimarket (6)
- Stare Monety (4)
- Stary Sklep (1)
- WCN (3)
- WDA - MiM (10)
- Wójcicki (7)
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 грошей 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск