Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1961 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1961 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1961 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 73,400,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1961
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1961 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 836 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (4)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (9)
  • Numimarket (6)
  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (10)
  • Wójcicki (7)
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1961 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 10 грошей 1961 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 грошей 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1961 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 10 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск