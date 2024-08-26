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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1961 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1961 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1961 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 53,108,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1961
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1961 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (7)
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 грошей 1961 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1961 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 20 грошей 1961 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 20 грошей 1961 на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 20 грошей 1961 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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