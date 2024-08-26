Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1961 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 53,108,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1961
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1961 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 грошей 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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