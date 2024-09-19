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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1990 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - 10 злотых 1990 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1990 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 4,27 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 106,892,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1990 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Stary Sklep за 600 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (2)
  • Stary Sklep (2)
  • Wójcicki (2)
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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