Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1990 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1990 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Stary Sklep за 600 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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