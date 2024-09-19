10 злотых 1990 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1990 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Stary Sklep за 600 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность PROOF (2) UNC (9) Сохранность (слабы) MS67 (7) MS66 (2) PF67 (1) PF64 (1) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (11)