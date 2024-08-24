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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1985 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1985 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 167,939,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1985 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (5)
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 злотый 1985 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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