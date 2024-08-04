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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1975 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1975 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1975 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 25,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1975 года. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2375 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 31 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (7)
Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS68 ECC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1975 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 5 злотых 1975 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 злотых 1975 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 5 злотых 1975 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 5 злотых 1975 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 злотых 1975 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 злотых 1975 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 злотых 1975 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1975 на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 5 злотых 1975 на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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