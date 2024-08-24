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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1975 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1975 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1975 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 33,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1975 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1557 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1375 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (15)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 злотый 1975 MW на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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