1 злотый 1975 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1975 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1557 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1375 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность UNC (35) VF (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (6) MS65 (10) MS64 (9) MS63 (4) PL (18) Сервис NGC (29) GCN (2)

Продавец Все фирмы

COINSNET (2)

MARCINIAK (7)

Numimarket (2)

Numis Poland (2)

Numisbalt (1)

Rzeszowski DA (3)

Stary Sklep (1)

WCN (1)

WDA - MiM (15)

Wójcicki (4)