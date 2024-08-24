Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1975 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 33,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1975 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1557 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1375 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Где продать?
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