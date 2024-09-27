Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1975 года "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Кремница
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1975 года "Марцелий Новотко". Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 858 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (3)
- Niemczyk (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stary Sklep (1)
- WDA - MiM (3)
- Wójcicki (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск