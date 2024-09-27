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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1975 года "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1975 года "Марцелий Новотко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1975 года "Марцелий Новотко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1975 года "Марцелий Новотко". Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 858 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1975 "Марцелий Новотко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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