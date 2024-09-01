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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1962 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 грошей 1962
Средняя цена 90 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
10 грошей 1962
Средняя цена 80 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
5 грошей 1962
Средняя цена 40 $
Продажи
0 34

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 грошей 1962 Пробные Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 35
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