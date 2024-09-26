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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 грошей 1962 года. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 грошей 1962 года Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 грошей 1962 года Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1962
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1962 года. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 825 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 10 грошей 1962 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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