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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1962 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1962 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1962 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 19,140,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1962
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1962 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS66 GCN
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 20 грошей 1962 на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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