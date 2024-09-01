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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1962 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1962 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1962 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 25,362,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1962
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1962 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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