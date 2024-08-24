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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1962 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1962 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 грошей 1962 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,61 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 90,257,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1962
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1962 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1899 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 460 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (12)
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1962 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1962 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 грошей 1962 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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