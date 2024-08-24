Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1962 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,61 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 90,257,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1962
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1962 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1899 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 460 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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