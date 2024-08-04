Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1972 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 60,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1972 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1477 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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