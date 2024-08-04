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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1972 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1972 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1972 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 60,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1972 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1477 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (1)
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  • Wójcicki (1)
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 10 PLN
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1972 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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