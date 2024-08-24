Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1990 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,57 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 30,667,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1990 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Numis Poland за 700 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 злотый 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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