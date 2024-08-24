1 злотый 1990 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1990 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Numis Poland за 700 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2021.

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