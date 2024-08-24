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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1990 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1990 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1990 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,57 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 30,667,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1990 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Numis Poland за 700 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Wójcicki (2)
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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