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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1963 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 грошей 1963
Средняя цена 45 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
10 грошей 1963
Средняя цена 30 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
5 грошей 1963
Средняя цена 50 $
Продажи
0 12

Пробные монеты

Аверс
Реверс
20 грошей 1963 Пробные Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
5 грошей 1963 Пробные Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 25
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