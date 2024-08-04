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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1963 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1963 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1963 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 40,434,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1963
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1963 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS63 PCG
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS63 PCG
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67+ NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 10 грошей 1963 на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 грошей 1963 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 10 грошей 1963 на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 10 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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