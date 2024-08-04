Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1963 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 40,434,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1963
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1963 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS63 PCG
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS63 PCG
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67+ NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 грошей 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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