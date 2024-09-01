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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1963 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1963 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 грошей 1963 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,61 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20,878,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1963
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1963 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1311 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 320 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.

Сохранность
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Польша 5 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 5 грошей 1963 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 грошей 1963 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 5 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 5 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 5 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 5 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 5 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 5 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 5 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 грошей 1963 на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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