Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1963 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,61 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 20,878,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1963
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1963 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1311 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 320 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Numimarket (1)
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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