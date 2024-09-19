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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1963 года. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1963 года Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1963 года Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1963
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1963 года. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2379 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 985 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 ANACS
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 5 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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