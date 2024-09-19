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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1963 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1963 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1963 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 41,217,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1963
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1963 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1963 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1963 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 20 грошей 1963 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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