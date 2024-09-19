Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1963 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 41,217,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1963
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1963 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (10)
- Stare Monety (5)
- Stary Sklep (2)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (6)
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 20 грошей 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск