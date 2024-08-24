Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 грошей 1963 года. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,1 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1963
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1963 года. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3005 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 ANACS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 грошей 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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