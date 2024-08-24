Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1963 года. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 грошей 1963 года Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 грошей 1963 года Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,1 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1963
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1963 года. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3005 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (8)
  • Monety i Medale (1)
  • Niemczyk (11)
  • Numimarket (3)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 20 грошей 1963 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 грошей 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1963 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 20 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск