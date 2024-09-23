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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1923 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1923 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 50 грошей 1923 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100,000,000
  • Тираж PROOF 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1923 года со знаком WJ. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе WDA - MiM за 5200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Artemide Aste - April 7, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU53 CCG
Цена
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 820 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 50 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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