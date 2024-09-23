Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1923 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100,000,000
- Тираж PROOF 10
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1923 года со знаком WJ. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе WDA - MiM за 5200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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