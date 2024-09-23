50 грошей 1923 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1923 года со знаком WJ. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе WDA - MiM за 5200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность PROOF (3) UNC (84) AU (16) XF (4) VF (5) Сохранность (слабы) MS67 (6) MS66 (11) MS65 (15) MS64 (18) MS63 (15) MS62 (9) MS61 (2) AU58 (11) AU55 (2) AU53 (1) PF66 (1) BN (1) CAMEO (1) PL (2) Сервис NGC (81) CCG (1) PCGS (9)

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