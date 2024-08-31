Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Каталог монет II Республики (1919-1939)
Всего добавлено монет: 281
Каталог монет II Республика 1919-1939
Монеты II Республики с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Никель $110 $750 0 292
Польша, II Республика
20 грошей 1923 WJ
Никель $300 $1,100 0 112
Польша, II Республика
50 грошей 1923 WJ
Золото $1,200 - 10 762
Польша, II Республика
20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый"
Никель $180 - 0 137
Польша, II Республика
10 грошей 1923 WJ
Никель $220 - 0 217
Польша, II Республика
1 злотый 1929
Золото $830 - 13 1402
Польша, II Республика
10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый"
Серебро $190 - 0 1317
Польша, II Республика
10 злотых 1933 "Ян III Собеский"
Серебро $85 $5,600 0 871
Польша, II Республика
10 злотых 1932 "Полония". Без знака монетного двора
Серебро $220 $4,000 0 1162
Польша, II Республика
10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт"
Серебро $560 $630 0 575
Польша, II Республика
5 злотых 1928 "Ника"
Серебро $210 - 0 442
Польша, II Республика
1 злотый 1924 "Женщина с колосьями"
Серебро $380 $3,200 0 771
Польша, II Республика
10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский". Легионерский орел
Серебро $70 - 1 1373
Польша, II Республика
10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $85 - 1 601
Польша, II Республика
10 злотых 1932 "Полония"
Серебро $120 - 1 970
Польша, II Республика
5 злотых 1936 JA "Парусник"
Серебро $190 $3,700 0 1083
Польша, II Республика
1 злотый 1925 "Женщина с колосьями"
Серебро $95 - 0 1047
Польша, II Республика
5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский". Легионерский орел
Бронза $370 - 0 38
Польша, II Республика
5 грошей 1930 WJ
Серебро $110 - 0 687
Польша, II Республика
5 злотых 1933 "Полония"
Серебро $1,600 - 0 254
Польша, II Республика
2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $480 - 1 271
Польша, II Республика
5 злотых 1932 "Полония"
Серебро $520 - 2 972
Польша, II Республика
5 злотых 1930 WJ "Знамя"
Серебро $80 - 0 919
Польша, II Республика
2 злотых 1936 JA "Парусник"
Серебро $3,500 $1,800 0 172
Польша, II Республика
5 злотых 1930 WJ "Знамя". Выпуклый чекан
Серебро $230 - 0 821
Польша, II Республика
2 злотых 1925. Точка после года
Серебро $80 - 1 451
Польша, II Республика
5 злотых 1934 "Полония"
Серебро $70 - 2 920
Польша, II Республика
10 злотых 1935 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $160 - 0 1460
Польша, II Республика
10 злотых 1939 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $200 - 0 709
Польша, II Республика
2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $110 - 1 707
Польша, II Республика
5 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $95 - 0 407
Польша, II Республика
2 злотых 1932 "Полония"
Бронза $790 - 0 236
Польша, II Республика
5 грошей 1934 WJ
Латунь $140 - 0 180
Польша, II Республика
5 грошей 1923 WJ
Серебро $250 - 0 428
Польша, II Республика
2 злотых 1924. Рог и факел
Серебро $110 - 0 568
Польша, II Республика
2 злотых 1933 "Полония"
Никель - $900 0 23
Польша, II Республика
Пробные 20 грошей 1923 WJ. Никель. Без знака МД
Серебро $250 - 0 487
Польша, II Республика
10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский"
Бронза $140 - 0 111
Польша, II Республика
2 гроша 1925 WJ
Серебро $85 - 1 736
Польша, II Республика
10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $12,000 - 0 81
Польша, II Республика
5 злотых 1932 "Ника"
Серебро $1,400 - 0 236
Польша, II Республика
2 злотых 1924 H
Серебро $160 - 0 323
Польша, II Республика
2 злотых 1934 "Полония"
Серебро $95 $4,200 1 500
Польша, II Республика
10 злотых 1933 "Полония"
Серебро $80 - 0 318
Польша, II Республика
5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский"
Бронза $480 - 0 60
Польша, II Республика
5 грошей 1925 WJ
Бронза $120 - 0 82
Польша, II Республика
2 гроша 1927 WJ
Бронза $300 - 0 173
Польша, II Республика
1 грош 1930 WJ
Серебро $140 - 1 491
Польша, II Республика
5 злотых 1935 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $150 - 0 566
Польша, II Республика
5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $210 - 0 586
Польша, II Республика
10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский"
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск