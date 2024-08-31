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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет II Республики (1919-1939)

Всего добавлено монет: 281

Период чеканки II Республики
Каталог монет II Республика 1919-1939
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Монеты II Республики с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Польша, II Республика
20 грошей 1923 WJ
 Никель $110 $750 0 292Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
50 грошей 1923 WJ
 Никель $300 $1,100 0 112Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый"
 Золото $1,200 - 10 762Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 грошей 1923 WJ
 Никель $180 - 0 137Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
1 злотый 1929
 Никель $220 - 0 217Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый"
 Золото $830 - 13 1402Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1933 "Ян III Собеский"
 Серебро $190 - 0 1317Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1932 "Полония". Без знака монетного двора
 Серебро $85 $5,600 0 871Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт"
 Серебро $220 $4,000 0 1162Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1928 "Ника"
 Серебро $560 $630 0 575Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
1 злотый 1924 "Женщина с колосьями"
 Серебро $210 - 0 442Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский". Легионерский орел
 Серебро $380 $3,200 0 771Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $70 - 1 1373Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1932 "Полония"
 Серебро $85 - 1 601Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1936 JA "Парусник"
 Серебро $120 - 1 970Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
1 злотый 1925 "Женщина с колосьями"
 Серебро $190 $3,700 0 1083Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский". Легионерский орел
 Серебро $95 - 0 1047Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 грошей 1930 WJ
 Бронза $370 - 0 38Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1933 "Полония"
 Серебро $110 - 0 687Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $1,600 - 0 254Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1932 "Полония"
 Серебро $480 - 1 271Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1930 WJ "Знамя"
 Серебро $520 - 2 972Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
2 злотых 1936 JA "Парусник"
 Серебро $80 - 0 919Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1930 WJ "Знамя". Выпуклый чекан
 Серебро $3,500 $1,800 0 172Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
2 злотых 1925. Точка после года
 Серебро $230 - 0 821Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1934 "Полония"
 Серебро $80 - 1 451Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1935 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $70 - 2 920Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1939 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $160 - 0 1460Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $200 - 0 709Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $110 - 1 707Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
2 злотых 1932 "Полония"
 Серебро $95 - 0 407Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 грошей 1934 WJ
 Бронза $790 - 0 236Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 грошей 1923 WJ
 Латунь $140 - 0 180Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
2 злотых 1924. Рог и факел
 Серебро $250 - 0 428Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
2 злотых 1933 "Полония"
 Серебро $110 - 0 568Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
Пробные 20 грошей 1923 WJ. Никель. Без знака МД
 Никель - $900 0 23Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $250 - 0 487Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
2 гроша 1925 WJ
 Бронза $140 - 0 111Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1937 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $85 - 1 736Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1932 "Ника"
 Серебро $12,000 - 0 81Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
2 злотых 1924 H
 Серебро $1,400 - 0 236Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
2 злотых 1934 "Полония"
 Серебро $160 - 0 323Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1933 "Полония"
 Серебро $95 $4,200 1 500Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $80 - 0 318Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 грошей 1925 WJ
 Бронза $480 - 0 60Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
2 гроша 1927 WJ
 Бронза $120 - 0 82Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
1 грош 1930 WJ
 Бронза $300 - 0 173Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1935 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $140 - 1 491Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $150 - 0 566Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $210 - 0 586
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