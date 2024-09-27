Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 5 грошей II Республики - Польша

type-coin
type-coin

5 грошей 1923 Пробные

Посещение монетного двора президентом
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1923 WJ Латунь. Надпись "12 IV 24" 500 R4 0 30
type-coin
type-coin

5 грошей 1923-1932 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1923 WJ Бронза 350 0 81923 WJ Никель - 0 01923 WJ Серебро 100 0 121923 WJ Латунь. Гурт "MENNICA PAŃSTWOWA" 10 0 31925 WJ Алюминий 15 0 11925 WJ Медно-никель - 0 31925 WJ Цинк - 0 21925 WJ Латунь - 0 11930 WJ Бронза - 0 01931 WJ Бронза - 0 41932 WJ Бронза - 0 1
type-coin
type-coin

5 грошей 1929 Пробные

Съезд нумизматов
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1929 45 0 16
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Все польские монеты польские монеты номиналом 5 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск