Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 5 грошей II Республики - Польша
5 грошей 1923 ПробныеПосещение монетного двора президентом
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1923 WJ Латунь. Надпись "12 IV 24" 500 R4 0 30
5 грошей 1923-1932 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1923 WJ Бронза 350 0 81923 WJ Никель - 0 01923 WJ Серебро 100 0 121923 WJ Латунь. Гурт "MENNICA PAŃSTWOWA" 10 0 31925 WJ Алюминий 15 0 11925 WJ Медно-никель - 0 31925 WJ Цинк - 0 21925 WJ Латунь - 0 11930 WJ Бронза - 0 01931 WJ Бронза - 0 41932 WJ Бронза - 0 1
5 грошей 1929 ПробныеСъезд нумизматов
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1929 45 0 16
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск