Пробные 5 грошей 1923 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1923 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1328 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20000 PLN. Торги состоялись 15 июня 2019.

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