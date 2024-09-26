Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1923 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1923 года WJ Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1923 года WJ Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,88 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 350

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1923 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1328 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20000 PLN. Торги состоялись 15 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • GGN (2)
  • Niemczyk (4)
  • WCN (1)
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
4492 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность MS67+ BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе GGN - December 5, 1992
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе GGN - December 5, 1992
Продавец GGN
Дата 5 декабря 1992
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1923 года Все польские монеты польские бронзовые монеты польские монеты номиналом 5 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск