Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1923 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,88 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 350
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1923 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1328 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20000 PLN. Торги состоялись 15 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- GGN (2)
- Niemczyk (4)
- WCN (1)
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
4492 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность MS67+ BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск