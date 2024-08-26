Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1925 года WJ. Латунь (Польша, II Республика)
Разновидность: Латунь
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 542 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 150 PLN. Торги состоялись 7 сентября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- TMAJK sro (1)
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