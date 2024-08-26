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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1925 года WJ. Латунь (Польша, II Республика)

Разновидность: Латунь

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 542 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 150 PLN. Торги состоялись 7 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • TMAJK sro (1)
Польша 5 грошей 1925 WJ (Пробные) на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 5 грошей 1925 WJ (Пробные) на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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