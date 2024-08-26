Пробные 5 грошей 1925 года WJ. Латунь (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 542 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 150 PLN. Торги состоялись 7 сентября 2020.

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