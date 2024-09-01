Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1925 года
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5 злотых 1925 ⤔ Пробные Ободок 100 точек Серебро. Большой знак монетного двора
Средняя цена 19000 $
Продажи
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5 злотых 1925 Пробные Ободок 81 точка Серебро. Без знака монетного двора
Средняя цена 8100 $
Продажи
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5 злотых 1925 Пробные Ободок 81 точка Серебро. Без знака монетного двора. PROOF
Средняя цена 15000 $
Продажи
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2 гроша 1925 WJ Пробные Посещение монетного двора президентом Надпись "27 / X 26"
Средняя цена 2000 $
Продажи
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