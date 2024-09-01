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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1925 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 злотых 1925 Болеслав I Храбрый
Средняя цена 1200 $
Продажи
8 752
Аверс
Реверс
10 злотых 1925 Болеслав I Храбрый
Средняя цена 830 $
Продажи
12 1389

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 злотых 1925 ⤔ 100 точек
Средняя цена 7900 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
5 злотых 1925 ⤔ 81 точка
Средняя цена 7900 $
Продажи
0 127
Аверс
Реверс
2 злотых 1925 Точка после года
Средняя цена 230 $
Продажи
0 821
Аверс
Реверс
2 злотых 1925 Без знака монетного двора
Средняя цена 460 $
Продажи
0 306
Аверс
Реверс
1 злотый 1925 Женщина с колосьями
Средняя цена 190 $
Продажи
0 1083

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1925 WJ
Средняя цена 480 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
2 гроша 1925 WJ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
1 грош 1925 WJ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 147

Пробные монеты

Аверс
Реверс
100 злотых 1925 Пробные Диаметр 35 мм
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
100 злотых 1925 Пробные Диаметр 35 мм Гурт рубля 1924
Средняя цена 7100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1925 Пробные Диаметр 20 мм Серебро
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
100 злотых 1925 Пробные Диаметр 20 мм Бронза
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
100 злотых 1925 Пробные Диаметр 20 мм Медь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1925 Пробные Диаметр 20 мм Никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1925 Пробные Диаметр 20 мм Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1925 Пробные Диаметр 20 мм Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 злотых 1925 Пробные Болеслав I Храбрый Бронза
Средняя цена 5100 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 злотых 1925 Пробные Болеслав I Храбрый Медь
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
20 злотых 1925 Пробные Болеслав I Храбрый Никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 злотых 1925 Пробные Болеслав I Храбрый Нейзильбер
Средняя цена 8200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
20 злотых 1925 Пробные Болеслав I Храбрый Золото
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 злотых 1925 Пробные Полония Бронза
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
20 злотых 1925 Пробные Полония Медь
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
20 злотых 1925 Пробные Полония Латунь
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 злотых 1925 Пробные Полония Серебро
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
20 злотых 1925 Пробные Полония Золото
Средняя цена 34000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 1925 Пробные Рабочие Бронза
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
10 злотых 1925 Пробные Рабочие Серебро
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
10 злотых 1925 Пробные Рабочие Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1925 Пробные Болеслав I Храбрый Бронза
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
10 злотых 1925 Пробные Болеслав I Храбрый Медь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1925 Пробные Болеслав I Храбрый Алюминий
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1925 Пробные Болеслав I Храбрый Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1925 Пробные Болеслав I Храбрый Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 злотых 1925 ⤔ Пробные Ободок 100 точек Латунь
Средняя цена 5100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 злотых 1925 ⤔ Пробные Ободок 100 точек Серебро. Большой знак монетного двора
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 злотых 1925 ⤔ Пробные Ободок 100 точек Серебро. SW WG
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
5 злотых 1925 ⤔ Пробные Ободок 81 точка Томпак
Средняя цена 7900 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
5 злотых 1925 ⤔ Пробные Ободок 81 точка Серебро. PROOF
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 злотых 1925 Пробные Ободок 81 точка Серебро. Без знака монетного двора
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 злотых 1925 Пробные Ободок 81 точка Серебро. Без знака монетного двора. PROOF
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 злотых 1925 ⤔ Пробные Ободок 81 точка Золото
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 злотых 1925 Пробные
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 грошей 1925 WJ Пробные Алюминий
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 грошей 1925 WJ Пробные Медно-никель
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 грошей 1925 WJ Пробные Цинк
Средняя цена 8900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 грошей 1925 WJ Пробные Латунь
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 гроша 1925 WJ Пробные Посещение монетного двора президентом Надпись "27 / X 26"
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 грош 1925 WJ Пробный Серебро
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 грош 1925 WJ Пробный Надпись "21 / V"
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 16
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