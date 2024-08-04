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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Медь (Польша, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый" Медь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый" Медь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • WCN (4)
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
4425 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
1707 $
Цена в валюте аукциона 6300 PLN
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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