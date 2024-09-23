Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 20 злотых II Республики - Польша
20 злотых 1924 ПробныеМонограмма
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1924 Бронза 120 0 371924 Серебро 10 0 11924 Золото - 0 0
20 злотых 1925 ПробныеБолеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1925 Бронза 35 0 151925 Медь - 0 51925 Никель 20 0 01925 Нейзильбер - 0 21925 Золото - 0 1
20 злотых 1925 ПробныеПолония
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1925 Бронза 105 R5 0 211925 Медь 10 0 141925 Латунь - 0 11925 Серебро 12 0 71925 Золото 5 0 3
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