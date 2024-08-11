Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Нейзильбер (Польша, II Республика)
Разновидность: Нейзильбер
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Нейзильбер. Это нейзильберовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 32500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
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