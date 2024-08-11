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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Нейзильбер (Польша, II Республика)

Разновидность: Нейзильбер

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый" Нейзильбер - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый" Нейзильбер - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Нейзильбер. Это нейзильберовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 32500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
8254 $
Цена в валюте аукциона 32500 PLN
Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
******
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