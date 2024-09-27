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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Золото (Польша, II Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1925 года "Полония" Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1925 года "Полония" Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 5,93 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 265000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
68104 $
Цена в валюте аукциона 265000 PLN
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 500 CHF
Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1925 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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