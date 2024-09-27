Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Золото (Польша, II Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 5,93 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 265000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
68104 $
Цена в валюте аукциона 265000 PLN
Где продать?
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