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Пробные 20 злотых 1924 года "Монограмма". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1924 года "Монограмма". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 831 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8200 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2004.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (1)
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