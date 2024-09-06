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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1924 года "Монограмма". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1924 года "Монограмма". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 831 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8200 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2004.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1924 "Монограмма" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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