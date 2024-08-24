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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1924 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 злотых 1924 Рог и факел
Средняя цена 250 $
Продажи
0 428
Аверс
Реверс
2 злотых 1924 H
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 236
Аверс
Реверс
2 злотых 1924 Без знака монетного двора. Отношение сторон (↑↓)
Средняя цена 350 $
Продажи
0 309
Аверс
Реверс
1 злотый 1924 Женщина с колосьями
Средняя цена 210 $
Продажи
0 442

Пробные монеты

Аверс
Реверс
50 злотых 1924 Пробные Рыцарь Бронза
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
50 злотых 1924 Пробные Рыцарь Медь
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
50 злотых 1924 Пробные Рыцарь Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 злотых 1924 Пробные Монограмма Бронза
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
20 злотых 1924 Пробные Монограмма Серебро
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 злотых 1924 Пробные Монограмма Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1924 Пробные Без знака МД
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 злотых 1924 Пробные Без знака МД. Гурт гладкий
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 1924 Пробные Без знака МД. USM
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 злотых 1924 Пробные Рог и факел. ESSAI
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 злотых 1924 H Пробные
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 злотых 1924 H Пробные Пробирный знак
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 злотых 1924 ⤔ Пробные Знак перед годом
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 злотых 1924 Пробные Латунь
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 злотых 1924 Пробные
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 злотый 1924 Пробный Женщина с колосьями ESSAI
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 злотый 1924 H Пробный Женщина с колосьями
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 злотый 1924 Пробный Женщина с колосьями Точка после года
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 грошей 1924 WJ Пробные Никель
Средняя цена 7700 $
Продажи
0 2
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