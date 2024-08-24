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Польша
1924
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
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1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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1924
Монеты Польши 1924 года
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Серебро
Пробные
Серебряные монеты
2 злотых 1924
Рог и факел
Средняя цена
250 $
Продажи
0
428
2 злотых 1924 H
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
236
2 злотых 1924
Без знака монетного двора. Отношение сторон (↑↓)
Средняя цена
350 $
Продажи
0
309
1 злотый 1924 Женщина с колосьями
Средняя цена
210 $
Продажи
0
442
Пробные монеты
50 злотых 1924 Пробные Рыцарь
Бронза
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
8
50 злотых 1924 Пробные Рыцарь
Медь
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
39
50 злотых 1924 Пробные Рыцарь
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 злотых 1924 Пробные Монограмма
Бронза
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
37
20 злотых 1924 Пробные Монограмма
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
1
20 злотых 1924 Пробные Монограмма
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 1924 Пробные
Без знака МД
Средняя цена
3500 $
Продажи
0
5
2 злотых 1924 Пробные
Без знака МД. Гурт гладкий
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 злотых 1924 Пробные
Без знака МД. USM
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
2
2 злотых 1924 Пробные
Рог и факел. ESSAI
Средняя цена
14000 $
Продажи
0
8
2 злотых 1924 H Пробные
Средняя цена
4100 $
Продажи
0
12
2 злотых 1924 H Пробные
Пробирный знак
Средняя цена
3500 $
Продажи
0
7
2 злотых 1924 ⤔ Пробные
Знак перед годом
Средняя цена
—
Продажи
0
2
2 злотых 1924 Пробные
Латунь
Средняя цена
4400 $
Продажи
0
15
2 злотых 1924 Пробные
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
2
1 злотый 1924 Пробный Женщина с колосьями
ESSAI
Средняя цена
6100 $
Продажи
0
14
1 злотый 1924 H Пробный Женщина с колосьями
Средняя цена
6900 $
Продажи
0
7
1 злотый 1924 Пробный Женщина с колосьями
Точка после года
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 грошей 1924 WJ Пробные
Никель
Средняя цена
7700 $
Продажи
0
2
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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