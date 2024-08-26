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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 5,0 гр
  • Чистого серебра (0,1206 oz) 3,75 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 16,000,000
  • Тираж PROOF 120,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1924
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (442)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3327 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 23000 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1924 "Женщина с колосьями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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