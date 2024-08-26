Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями" (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 5,0 гр
- Чистого серебра (0,1206 oz) 3,75 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 16,000,000
- Тираж PROOF 120,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1924
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (442)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1924 года "Женщина с колосьями". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3327 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 23000 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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