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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1924 года. Без знака монетного двора. Отношение сторон (↑↓) (Польша, II Республика)

Разновидность: Без знака монетного двора. Отношение сторон (↑↓)

Аверс монеты - 2 злотых 1924 года Без знака монетного двора Отношение сторон (↑↓) - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 злотых 1924 года Без знака монетного двора Отношение сторон (↑↓) - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 10,0 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 800,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (309) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1924 года. Без знака монетного двора. Отношение сторон (↑↓). Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 580 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 860 PLN
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU58 GCN
Цена
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Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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