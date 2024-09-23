Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1924 года. Без знака монетного двора. Отношение сторон (↑↓) (Польша, II Республика)
Разновидность: Без знака монетного двора. Отношение сторон (↑↓)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 10,0 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 800,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (309) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1924 года. Без знака монетного двора. Отношение сторон (↑↓). Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU58 GCN
Цена
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