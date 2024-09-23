2 злотых 1924 года. Без знака монетного двора. Отношение сторон (↑↓) (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1924 года. Без знака монетного двора. Отношение сторон (↑↓). Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2020.

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