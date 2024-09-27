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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты 2 злотых II Республики - Польша

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2 злотых 1924-1925

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи
1924 Рог и факел 8,200,000 - 0 4281924 H 1,200,000 60 0 2361924 Без знака монетного двора. Отношение сторон (↑↓) 800,000 - 0 3091925 Точка после года 11,000,000 - 0 8211925 Без знака монетного двора 5,200,000 - 0 306
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2 злотых 1932-1934

Полония
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1932 15,700,000 0 4071933 9,250,000 0 5671934 250,000 0 322
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2 злотых 1934-1936

Юзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1934 10,425,000 0 7081936 75,000 0 254
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2 злотых 1936

Парусник
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1936 JA 3,918,000 0 918
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