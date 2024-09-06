Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1925 года. Без знака монетного двора (Польша, II Республика)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 10,0 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,200,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (306) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1925 года. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2552 проданному на аукционе Stary Sklep за 22000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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