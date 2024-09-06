2 злотых 1925 года. Без знака монетного двора (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1925 года. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2552 проданному на аукционе Stary Sklep за 22000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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