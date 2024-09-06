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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1925 года. Без знака монетного двора (Польша, II Республика)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 2 злотых 1925 года Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 злотых 1925 года Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 10,0 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (306) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1925 года. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2552 проданному на аукционе Stary Sklep за 22000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность F
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Aurea - May 30, 2024
Продавец Aurea
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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