2 злотых 1924 года H (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1924 года со знаком H. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23435 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

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