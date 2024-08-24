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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1924 года H (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1924 года H - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 злотых 1924 года H - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 10,0 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,200,000
  • Тираж PROOF 60

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (236) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1924 года со знаком H. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23435 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 4500 PLN
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62+ NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 2 злотых 1924 H на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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