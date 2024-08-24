Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1924 года H (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 10,0 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,200,000
- Тираж PROOF 60
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (236) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1924 года со знаком H. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23435 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62+ NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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