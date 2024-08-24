2 злотых 1924 года. Рог и факел (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1924 года. Рог и факел. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Stary Sklep за 21000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность UNC (141) AU (38) XF (119) VF (108) F (14) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS65 (3) MS64 (8) MS63 (15) MS62 (24) MS61 (15) MS60 (1) AU58 (13) AU55 (8) AU53 (3) DETAILS (5) + (3) Сервис NGC (79) ECC (1) PCGS (11) PCG (2) GCN (4)

Продавец Все фирмы

Bid & Grow Auctions (1)

Cieszyńskie CN (15)

COINSNET (15)

Dom Aukcyjny Art Magnat (2)

Heritage (2)

Heritage Eur (1)

Höhn (1)

Karamitsos (3)

Katz (4)

MARCINIAK (31)

Münzen Gut-Lynt (2)

Niemczyk (93)

Numedux (5)

Numimarket (23)

Numis Poland (9)

Numisbalt (2)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rauch (5)

Rzeszowski DA (56)

Stack's (1)

Stare Monety (4)

Stary Sklep (19)

Teutoburger (1)

UBS (1)

Via (1)

WAG (1)

WCN (95)

Westfälische (1)

Wójcicki (33)