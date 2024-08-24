Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1924 года. Рог и факел (Польша, II Республика)
Разновидность: Рог и факел
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 10,0 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 8,200,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (428) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1924 года. Рог и факел. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Stary Sklep за 21000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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