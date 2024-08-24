Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1924 года. Рог и факел (Польша, II Республика)

Разновидность: Рог и факел

Аверс монеты - 2 злотых 1924 года Рог и факел - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 злотых 1924 года Рог и факел - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 10,0 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 8,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (428) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1924 года. Рог и факел. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Stary Sklep за 21000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bid & Grow Auctions (1)
  • Cieszyńskie CN (15)
  • COINSNET (15)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • Karamitsos (3)
  • Katz (4)
  • MARCINIAK (31)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Niemczyk (93)
  • Numedux (5)
  • Numimarket (23)
  • Numis Poland (9)
  • Numisbalt (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (5)
  • Rzeszowski DA (56)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (19)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • Via (1)
  • WAG (1)
  • WCN (95)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (33)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 490 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1924 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1924 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1924 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск