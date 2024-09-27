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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1933 года "Полония" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1933 года "Полония" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 злотых 1933 года "Полония" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 4,40 гр
  • Чистого серебра (0,1061 oz) 3,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 9,250,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (567)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1933 года "Полония". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2381 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Artemide Aste - July 7, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 CCG
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1933 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1933 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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