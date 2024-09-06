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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1933 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1933 Полония
Средняя цена 95 $
Продажи
1 499
Аверс
Реверс
10 злотых 1933 Ян III Собеский
Средняя цена 190 $
Продажи
0 1315
Аверс
Реверс
10 злотых 1933 ZTK Ромуальд Траугутт
Средняя цена 220 $
Продажи
0 1162
Аверс
Реверс
5 злотых 1933 Полония
Средняя цена 110 $
Продажи
0 686
Аверс
Реверс
2 злотых 1933 Полония
Средняя цена 110 $
Продажи
0 567

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
2 гроша 1933 WJ
Средняя цена 270 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
1 грош 1933 WJ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 167

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1933 Пробные Полония Бронза
Средняя цена 710 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
10 злотых 1933 Пробные Ян III Собеский С надписью PRÓBA
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
10 злотых 1933 Пробные Ян III Собеский Без надписи PRÓBA
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
10 злотых 1933 Пробные Ян III Собеский С надписью PRÓBA. Клипа
Средняя цена 6200 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
10 злотых 1933 Пробные Ян III Собеский Без надписи PRÓBA. Клипа
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1933 ZTK Пробные Ромуальд Траугутт С надписью PRÓBA
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
10 злотых 1933 ZTK Пробные Ромуальд Траугутт Без надписи PRÓBA
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
10 злотых 1933 ZTK Пробные Ромуальд Траугутт Клипа
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
5 злотых 1933 Пробные Полония Серебро
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
5 злотых 1933 Пробные Полония Бронза
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 злотых 1933 Пробные Полония Выпуклая надпись PRÓBA
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 злотых 1933 Пробные Полония Вдавленная надпись PRÓBA
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1933 Пробные Полония Бронза
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 злотых 1933 Пробные Полония Латунь
Средняя цена
Продажи
0 0
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