Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1933 года "Полония". Выпуклая надпись PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: Выпуклая надпись PRÓBA
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,4 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 110
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1933 года "Полония". Выпуклая надпись PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Monety i Medale Romuald Sawicz за 21000 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Monety i Medale (1)
- Niemczyk (3)
- WCN (7)
- WDA - MiM (1)
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
5243 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 злотых 1933 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск