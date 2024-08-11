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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1933 года "Полония". Выпуклая надпись PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: Выпуклая надпись PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1933 года "Полония" Выпуклая надпись PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1933 года "Полония" Выпуклая надпись PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 110

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1933 года "Полония". Выпуклая надпись PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Monety i Medale Romuald Sawicz за 21000 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2023.

Сохранность
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
5243 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 10050 PLN
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1933 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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